Ladri rubano oro e auto a Sordevolo

Doppio furto nella notte a Sordevolo. Stando alle prime informazioni raccolte, i ladri si sono introdotti all’interno di un’abitazione, dopo aver forzato la porta d’ingresso, e hanno messo a soqquadro le diverse stanze in cerca di oggetti preziosi.

In seguito, si sono allontanati con alcuni monili in oro per un danno ancora da quantificare. Poco distante, anche un’auto parcheggiata in un cortile è stata rubata. Molto probabilmente, entrambi gli episodi sono da attribuire agli stessi soggetti. Indagano i Carabinieri per far piena luce sull’accaduto.