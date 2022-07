Incidente tra tre auto in Superstrada, tre persone in ospedale (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto poco fa lungo la Superstrada. Tre le auto coinvolte in prossimità dell’uscita di Cossato, in direzione Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, tre persone sarebbero rimaste ferite lievemente e trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. Il traffico è rallentato.