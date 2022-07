Due edifici pericolanti sulla strada di Costa del Vernato, sindaco e vice sul posto (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Polizia locale e Protezione Civile lungo la strada di Costa del Vernato nel primo pomeriggio di oggi, 9 luglio, per la presenza di due edifici pericolanti.

A lanciare l’allarme, stando alle prime informazioni raccolte, i Vigili del Fuoco, a margine di un intervento avvenuto qualche ora prima. La squadra, infatti, avrebbe notato qualcosa di strano nelle due strutture disabitate. Dopo alcuni sopralluoghi, si è scoperto che le due abitazioni erano vacillanti: una sulla facciata esterna, l’altra sul tetto, gravemente danneggiato qualche tempo prima a causa di un incendio. Così è stato decretato lo stato di pericolosità.

In questo momento, si sta transennando l’area interessata e la strada è chiusa al traffico; in seguito, verranno effettuati i dovuti accertamenti per rintracciare i proprietari degli immobili. Sul posto anche il sindaco di Biella Claudio Corradino, insieme al vice Giacomo Moscarola.