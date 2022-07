Campane a lutto in Riva per i funerali di Franco Maraucci (foto di newsbiella.it)

In Riva campane a lutto per l’ultimo saluto a Franco Maraucci. Nella mattinata di oggi, 9 luglio, nella chiesa di San Cassiano, si sono tenuti i funerali dello storico esponente della Flaei Cisl (la federazione dei lavoratori elettrici), scomparso nei giorni scorsi all’età di 66 anni (leggi qui). Numerosi i biellesi presenti, giunti nel rione di Biella per stringersi al dolore della famiglia.