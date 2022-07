Biella, scontro tra due auto in via per Candelo: in ospedale donna di 34 anni (foto di repertorio)

Incidente stradale questa mattina, 9 luglio, in via per Candelo, a Biella. Per cause da accertare due auto si sono scontrate lungo l’arteria intorno alle 10: a rimanere ferita nell’impatto, una donna di 34 anni, assistita e trasportata in ospedale per le cure del caso dal personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per gli accertamenti di rito che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.