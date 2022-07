59enne accusa un malore in garage, i passanti lanciano l’allarme

Momenti di preoccupazione a Candelo. Un uomo è stato portato con urgenza all’ospedale per le cure del caso: stando alle prime ricostruzioni del caso, il 59enne avrebbe accusato un malore mentre si trovava in garage.

A dare l’allarme alcuni passanti che hanno notato la sagoma dell’uomo riversa a terra. Sul posto, si è portato il personale sanitario del 118 per la prima assistenza al malcapitato e il successivo trasporto in Pronto Soccorso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 8 luglio.