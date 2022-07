Un giro a Cossato sulle Alfa Romeo storiche per aiutare il Fondo Edo Tempia (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Vivido interesse oggi pomeriggio per il Club Alfa Romeo Biella per Fondo Edo Tempia, un evento pensato dall’associazione per mettere a disposizione le proprie vetture a favore di Fondo Edo Tempia.

All’interno della Piazza Croce Rossa di Cossato, Club Alfa Romeo Biella ha messo a disposizione le vetture storiche per metterle in mostra agli occhi dei curiosi, e per permettere a chiunque di provare l’emozione di salire a bordo per un breve - ma emozionante – giro. I proventi dell’iniziativa verranno destinati a Fondo Edo Tempia e a Croce Rossa. Presenti CRI Cossato e Alpini di Cossato e Quaregna.

Una cinquantina le vetture esposte: su tutte, spiccano un’Alfa Sud del 1976, ottimamente conservata, vincitrice in Svizzera nel 2019 delle Alfa meglio conservate.I prossimi eventi del calendario dell’Associazione saranno l’Apericena al Lago di Viverone (27 agosto) e la chiusura con il “Gran Galà Alfa – Lancia” (17 settembre).