Santuario di Oropa: chi ha paura dell'uomo nero?

Certo che a Oropa distrarsi un attimo, vuoi anche per la bellezza e sacralità dei luoghi, è facile, e così, ti trovi a discutere non della Madonna Nera ma dell’Uomo Nero, l’opera di Daniele Basso posizionata ai piedi della scalinata che conduce al Burnell e alla Chiesa Vecchia.

Se l’opera (una delle tante affisse) voleva far discutere e provocare, l’operazione è riuscita in pieno tra chi la aborre, seguace della tradizione fideistica, e chi la ama come frutto di un osare tipico del mondo dell’arte contemporanea (meno male che non ha tratto ispirazione da Cattelan).

Ammetto che la prima volta che l’ho vista, da profano cultore delle leve calcistiche avevo pensato al mantello indossato da Pioli, l’allenatore vincente del Milan in campionato, in una sorta di ex voto (Oropa is on fire), tra i tanti degli ex sportivi che campeggiano nelle gallerie del Santuario. Poi meno prosaicamente ho pensato che il Diavolo, inteso come rossoneri milanisti, avrebbe stonato di fronte alla fede di temi sicuramente extrasportivi.

E invece mentre a qualche chilometro di distanza si celebra la Passione di Cristo, a Oropa va di moda il dubbio, o meglio le pieghe dell’anima rappresentate in queste opere disseminate al Santuario che fanno del tempio mariano una sorta di novello Moma.

Il profluvio di critiche e di peana è incessante, soprattutto in questo periodo in cui i social, terreno di scontro e di conflitto perenne, diventano espressione di due scuole di pensiero tra chi spiega con dovizia di particolari filosofici le motivazioni e chi invece avrebbe preferito una pax interiore alla ricerca della propria fede. I due schieramenti sono pronti a darsi battaglia a suon di convincimenti, sembra di assistere alla parodia dei Monty Python a proposito dei profeti messa in luce in Brian di Nazareth. Immaginiamo che la querelle proseguirà per settimane e Oropa sarà sicuramente anche oggetto di inchieste e servizi di testate provenienti al di là di Buronzo, quindi aspettiamoci ancora un dibattito serrato.

Personalmente non mi disturba anche se, viste le foto serali, un po’ di paura la trasmette; se proprio devo fare una critica l’avrei posizionata al di fuori della cinta di Oropa, anche perché, a fine agosto con la chiusura dei cancelli, devozione antica di secoli, si chiude il periodo dei pellegrinaggi e se la paura rimane circoscritta all’interno del santuario che ne sarà della fede dei poveri pellegrini, occorre al più presto un’indulgenza plenaria.