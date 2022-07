Partecipa al contest “Forever Marilyn”

Partecipa anche tu al contest “Forever Marilyn”.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le fasce di età, dai 18 anni in su. Unico requisito è avere un profilo personale sui noti social network Facebook e Instagram. Sono esclusi dal contest i membri della commissione giudicatrice.

Il tema del contest è “Marilyn Monroe".

Sei anche tu tra i fans? Guardi spesso i suoi film? Oppure ti piace leggere curiosità e aneddoti sulla diva? Mandaci una sua foto che abbia come soggetto l’attrice oppure una sua frase oppure una tua frase dedicata a Marilyn attraverso i due famosi social network Facebook e Instagram! Gli scatti devono essere effettuati nel periodo previsto dal contest, e possibilmente contestualizzate. Le foto oppure le frasi che si intendono candidare al contest vanno postate nei commenti sotto il post che parla di questo contest oppure devono essere condivise sulle rispettive pagine Facebook oppure Instagram con hashtag #forevermarilyntorinoggi (importante: senza l’hashtag non sarà possibile conteggiare, da parte della giuria, i like, i commenti, le condivisioni che riceverai). Se condividi le foto dal tuo profilo presta attenzione affinché siano in condivisione 'libera' oppure ‘pubblica’ (ovvero tutti devono poter osservare le foto pur non essendo vostri amici sui social network), accompagnando il post sempre con l’hashtag #forevermarilyntorinoggi scritto all’interno del post (scusa se siamo “ripetitivi” ma lo facciamo per farti partecipare al meglio).

Sono ammesse immagini sia a colori sia in b&n, con inquadrature sia verticali sia orizzontali: se utilizzi foto di cataloghi, libri o riviste cita sempre le fonti delle immagini, a pena di esclusione. Ovviamente valgono anche le foto originali raccolte durante la mostra che si svolge in questi giorni a Stupinigi, Nichelino (TO) e che parla di Marilyn Monroe negli scatti di Sam Shaw: il mito della diva rivive alla Palazzina di Stupinigi.

Durata e scadenza: Il contest durerà dalle ore 9 del giorno 09/07/2022 alle ore 13 del 19/07/2022. Le persone che si aggiudicheranno i primi posti saranno decretate dalla giuria dedicata in base alla somma dei like, share e commenti. Gli autori delle foto oppure dei post oppure dei commenti che riceveranno più like, condivisioni e commenti avranno a disposizione un gradito ingresso omaggio dedicato alla visita della mostra che si tiene presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino, in provincia di Torino, dal Titolo ”FOREVER MARILYN BY SAM SHAW THE EXHIBITION”.

Trattasi di contest e non di concorso a premi secondo la normativa specifica in quanto la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.