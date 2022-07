“Giochiamo la nostra partita”: a Biella la raccolta firme a favore della prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico

È attiva dal mese di aprile 2022 e proseguirà fino al prossimo 25 settembre una campagna, avviata da quaranta realtà del sociale piemontesi attraverso una proposta di legge regionale d’iniziativa popolare, per chiedere alla Regione Piemonte di rimettere in discussione l’attuale legge sul gioco d’azzardo, approvata a luglio 2021 dalla maggioranza Cirio.

Tra le realtà promotrici di tale campagna ci sono ACLI, ARCI, AVVISO PUBBLICO, CGIL e LIBERA. Gli obiettivi prefissati dalla proposta di legge regionale sono la prevenzione e il contrasto alla dipendenza da gioco d’azzardo attraverso azioni di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi collegati al GAP e alle conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo; l’aumento della distanza tra spazi per il gioco e luoghi sensibili (scuole, ospedali, impianti sportivi, ecc.); l’impegno a disincentivare l’accesso al gioco non concedendo autorizzazione per l’accensione di nuove slot machine e spegnendo quelle attualmente in funzione che non rispettano le distanze dai luoghi sensibili (300m per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, 500m per i comuni con popolazione superiore); la diminuzione degli orari di accensione degli apparecchi di gioco ad un massimo di 10 ore su 24; l’adattamento delle eventuali ricadute occupazionali dovute alla riorganizzazione del comparto a seguito dell’applicazione della presente legge e la tutela delle condizioni di reddito e lavoro per tutti i lavoratori che ne saranno coinvolti; il contenimento dell’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul governo del territorio, sulla qualità del contesto urbano, sulla viabilità e sull’inquinamento acustico.

Oggi, sabato 9 luglio, a Biella saranno allestiti due banchetti: il primo in Piazza Falcone – angolo via Liguria/via Aosta dalle ore 9.30 alle 11.30, mentre il secondo si troverà sotto presso i portici del Comune di Biella, lato via Italia, dalle ore 15.00 alle 18.00.L’invito è molto semplice, “Giochiamo la nostra partita”: è importante che ogni cittadino si impegni a firmare questa petizione, in modo tale da raggiungere le 8mila firme necessarie entro settembre.