Denatalità: dalla Regione oltre 140 mila euro per asili pubblici e privati nel Biellese

Sono oltre 370 i Comuni piemontesi che riceveranno dalla Regione 4,7 milioni di euro per sostenere gli istituti per l'infanzia, pubblici e privati, con particolare attenzione ai bambini diversamente abili e al pieno utilizzo dei posti esistenti. E tra questi ci sono Biella, Borriana, Candelo, Cavaglià, Cossato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Miagliano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Ponderano, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Valdengo, Valdilana, Verrone e Vigliano Biellese.

Le risorse serviranno per stabilizzare e potenziare le sezioni primavera, superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia, consolidare la formazione del personale e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

Nel dettaglio, a in provincia arriveranno a Biella 122.165,28 dalla Regione e 35.144,64 dallo Stato, a Borriana 6.864,57 dalla Regione e 1.974,78 dallo Stato, a Candelo 23.754,36 e 6.833,68, a Cavaglià 21.209,25 e 6.101,50, a Cossato 38.899,23 e 11.190,42, a Dorzano 7.627,30 e 2.194,20, a Gaglianico 22.881,90 e 6.582,60, a Graglia 9.915,49 e 2.852,46, a Miagliano 25.170,09 e 7.240,86, a Mongrando 16.119,03 e 4.637,14, a Occhieppo Inferiore 23.644,63 e 6.802,02. Altri andranno a Pettinengo 4.576,38 dalla Regione e 1.316,52 dallo Stato, a Ponderano 16.017,33 e 4.607,82, a Pray 22.881,90 e 6.582,60, a Quaregna Cerreto 13.729,14 a 3.949,56, a Ronco Biellese 4.576,38 e 1.316,52, a Salussola 21.356,44 e 6.143,76, a Sandigliano 11.440,95 e 3.291,30, a Sordevolo 7.627,30 e 2.194,20, a Valdengo 5.339,11 e 1.535,94, a Valdilana 35.085,58 e 10.093,32, a Verrone 9.152,76 e 2.633,04 infine a Vigliano Biellese 32.238,06 e 9.274,28.

"Sono interventi dedicati alle famiglie per contrastare la curva della denatalità e supportare le mamme lavoratrici - sostiene l'assessore regionale all’Istruzione e al Lavoro Elena Chiorino - La denatalità in Italia è un tema sotto traccia e sono più che convinta che correttivi importanti debbano essere intrapresi a livello nazionale: in attesa che il Governo si attivi concretamente, come Regione stiamo avviando tutti gli strumenti a nostra disposizione per potenziare misure e azioni in supporto alle famiglie e a tutti gli amministratori che cercano di mantenere i servizi sui propri territori".

Per quanto riguarda i tempi di erogazione, la Regione trasmetterà al Ministero dell’Istruzione la scheda della programmazione regionale e gli interventi che saranno attuati entro il 31 dicembre 2022 dai Comuni beneficiari. I contributi in compartecipazione regionale saranno liquidati all'inizio del prossimo anno.