Biella, Tempio Crematorio, c'è l'aggiudicazione

Per il momento è ancora provvisoria perchè il Comune deve procedere con tutte le verifiche del caso, ma c'è l'aggiudicazione per la gestione del Tempio Crematorio a Biella: a vincere la gara europea è stato il raggruppamento temporaneo di imprese formato da ALTAIR FUNERAL SRL di Bologna mandataria e ECOFLY SRL di Borno (BS).

La gara era stata pubblicata a settembre 2021, ed era da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa.

"Avevamo detto che ci saremo presi tutti i tempi per fare bene e con calma e così abbiamo fatto - commenta il Sindaco Claudio Corradino - . Mettendoci più tempo ora per procedere come si deve con attenzione minuziosa, significa risparmiare tempo per eventuali ricorsi dopo. A breve sapremo se chi ha vinto è in regola. E finalmente potremo di nuovo avere il Tempio in funzione. A Biella un servizio simile serve per la cittadinanza". Il Sindaco va anche oltre, aggiungendo che situazioni come quelle che hanno comportato la chiusura della struttura, non potranno più verificarsi: "Ci saranno telecamere avanzate ovunque, per tenere sotto controllo l'operato di chi vi lavora".

L’impianto crematorio risulta attualmente nelle disponibilità del Comune di Biella, dopo la risoluzione del contratto di concessione al precedente gestore. A tale proposito, all’interno del bando di gara, è prevista l’opzione a favore del prossimo gestore di realizzare (entro 36 mesi dall’affidamento) una seconda linea di cremazione a servizio dell’impianto.

La durata dell’affidamento è di 20 anni a decorrere dalla data di messa in esercizio dell’impianto, e il valore massimo del servizio, comprensivo dell’opzione per la realizzazione della seconda linea, supera i 30 milioni di euro.