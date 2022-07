Riceviamo e pubblichiamo:

“C’è chi mette in dubbio il futuro dell’ideale della libertà. Noi rispondiamo che essa ha più che un futuro : possiede l’eternità“.

Benedetto Croce Mai come oggi questa frase risulta essere così moderna , anche se scritta un secolo fa, esprime la voglia e l’intenzione dell‘uomo a cercare la libertà nel proprio animo e spirito creando i presupposti per la crescita liberista nella società dell’Italia del ‘900 . Einaudi con le solide basi cattoliche di De Gasperi (fondatore della Democrazia Cristiana ) Merzavora , Malagodi hanno ricostruito l’Italia dandole quello slancio economico che vedrà il suo massimo negli anni del “boom“. In quegli anni cresce anche la generazione baby boom che con la sua voglia di vivere da’ motore all’industria italiana.

Tutto cambia con il “68” , dove con la crisi degli anni settanta nasce il germe del declino, e se dovessimo analizzare gli ultimi decenni della storia italiana li potremmo definire come gli anni della mancata rivoluzione liberale. Capire la ragione di questo fallimento non è semplice ma è necessario fare una disamina delle ragioni per poter costruire una strada futura per il liberalismo italiano. È arrivato il momento che il mondo liberale riscopra quello spirito crociano che riporti al centro quei fondamenti troppo a lungo dimenticati dalla nostra storia.

È indubbio che necessitiamo di una rivoluzione culturale liberista che vada a scalfire i consolidati insegnamenti statalisti-marxisti che hanno dominato la cultura italiana dal dopoguerra ad oggi, ma deve anche cominciare una rivoluzione politica che prenda decisioni basandosi sull’individuo, la libertà economica e la tutela della proprietà privata ma soprattutto di avere il coraggio di abbattere la spesa pubblica. Una profonda disamina che ci faccia capire la crisi politica che il nostro territorio sta attraversando mostrando una faccia che alle forze liberali non è mai appartenuta . Per questo sono orgoglioso di far parte di liberisti italiani”.