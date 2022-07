TeamVolley. Nuovi arrivi nel gruppo squadra di B2

C'è chi va, chi resta e chi arriva. Così, in casa TeamVolley, dopo i saluti e le conferme, è arrivata l'ora del "benvenuto!". Anzi, nel caso di Alessia Diego, del "bentornata!", dopo cinque stagioni alla Virtus Biella. L'abbiamo presentata pochi giorni fa come nuovo responsabile del settore mini volley fino all'under 13, ma Alessia metterà le sue capacità tecniche (in banda) e umane, oltre al suo bagaglio di esperienza, a disposizione del gruppo squadra che per la prima volta nella storia della società biancoblù affronterà il campionato nazionale di Serie B2.

"Benvenuta!", invece, a Chiara Valsecchi, giovanissima palleggiatrice (classe 2004, dunque appena diciottenne), proveniente dall'Igor Novara, dove ha iniziato con il mini volley per poi completare il suo percorso nelle formazioni giovanili, ma dove ha avuto anche la possibilità di "assaggiare" categorie di livello superiore. Il palleggio novarese era già da tempo nel mirino del ds Marco Motto e dello staff tecnico del TeamVolley e con la promozione in B2 è immediatamente partita la trattativa tra la società laniera e la Igor, una trattativa che si è concretizzata nel giro di pochissimo, una volta acclarata la volontà della ragazza di accasarsi pallavolisticamente nel Biellese.

«Felice di tornare dove ho mosso i miei primi passi nel mondo della pallavolo, ma anche consapevole del fatto che dovrò dimostrare tanto - commenta entusiasta Alessia Diego -. Sei anni fa il TeamVolley mi ha permesso di giocare altrove, in un campionato nazionale e oggi mi sento in dovere di restituire tutto ciò che ho imparato in cinque stagioni di esperienza in Serie B. Non sarà facile, soprattutto all'inizio, perché eccetto Peruzzo non conosco le mie nuove compagne e in prima battuta, con l'aiuto dello staff tecnico, dovremo ricreare un gruppo squadra capace di remare nella stessa direzione. Per quanto mi riguarda, ho una gran voglia di ricominciare, visto che nelle ultime due stagioni ho "visto il campo" davvero poco. Anche questa considerazione mi ha spinto a scendere di una categoria: voglio dimostrare di poter dare il mio contributo alla squadra e far vedere quanto valgo, rimettendomi in gioco».

Parola al direttore sportivo biancoblù, Marco Motto: «Con Alessia i rapporti non si erano mai interrotti, neanche quando aveva deciso di fare esperienze in categorie nazionali di B1 e B2 che da noi non poteva in quel momento fare. Ci si sentiva ancora periodicamente, quindi oltre a rappresentare l'atleta cresciuta nelle nostre giovanili dove ha compiuto il percorso completo dalla U13 alla serie C, con lei c’è anche una reciproca, profonda conoscenza e proprio per questo non possiamo che essere felici del suo ritorno, certi che metterà a disposizione di squadra e compagne tutta la sua esperienza e cercherà di trasmettere lo spirito TeamVolley alle nuove arrivate. Riportarla a casa è stato per così dire normale, vista la reciproca volontà e la trattativa con la Virtus Chiavazza si è sviluppata in un clima sereno in virtù degli ottimi rapporti personali che intercorrono con il presidente Nicolò Pizzato. Conoscendo bene Alessia siamo convinti che la sua volontà di continuare a migliorarsi sarà ancora più forte ora che è tornata dove è cresciuta, quindi bentornata Ale!».

«Diego torna a casa reduce da campionati di livello superiore - sottolinea coach Fabrizio Preziosa -. Sarà un giocatore importante per la categoria e per la squadra, dal momento che, ne sono sicuro, metterà a disposizione delle compagne tutto il suo bagaglio di esperienza e tecnico, completo in tutti i fondamentali, oltre che l'entusiasmo di chi potrà ricominciare a difendere i colori del TeamVolley, proprio lei che ha fatto tutta la trafila nel nostro settore giovanile».

La giovanissima Chiara Valsecchi ha le idee molto chiare: «Sono molto contenta di essere entrata nel TeamVolley, una società che ho incontrato diverse volte, soprattutto nei campionati giovanili, e che mi ha sempre colpito molto: a cominciare dal livello di carica agonistica e aggressività durante il riscaldamento prepartita. Quindi posso immaginare che anche il lavoro in palestra sarà dello stesso tenore. Sono onorata di far parte del nuovo gruppo squadra di B2. Durante la scorsa stagione di Serie C il TeamVolley ha ampiamente dimostrato di meritare la categoria superiore e spero di dare il mio piccolo contributo per arrivare a raggiungere qualche altra bella soddisfazione, ripagando così la fiducia che la società ha riposto in me. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, che sicuramente mi aiuterà a crescere sia come atleta che come persona».

«Con lo staff tecnico abbiamo monitorato il percorso di Chiara Valsecchi per parecchio tempo - rivela il ds Marco Motto -. Adesso, completato il percorso nelle giovanili di Igor Novara, abbiamo cercato di capire se fosse possibile concretizzare ilsuo passaggio al TeamVolley. Parliamo di un palleggiatore del 2004, quindi appena diciottenne, ma con ottimo talento e visione. Nei contatti abbiamo percepito la sua volontà e determinazione nel mettersi in gioco e la serietà con cui affronta le cose, tutte caratteristiche che ci piacciono molto e si sposano bene con il nostro modo di lavorare in palestra. Da lì è partita tutta la trattativa per aggiungerla al nostro gruppo di B2. Igor Novara è stata fin da subito favorevole al fatto che Chiara proseguisse il suo percorso pallavolistico da noi, e quindi, vista la volontà di Chiara e del TeamVolley, si è concretizzato il suo arrivo in biancoblù. Le diamo un caloroso benvenuto!»

«È un palleggiatore giovanissimo di grande talento - spiega coach Fabrizio Preziosa -, uscita dal percorso di crescita Igor con cui ha giocato campionati sia giovanili che di categoria di alto livello. Ora si confronterà per la prima volta con questa categoria in qualità di over con tutte le carte in regola per fare bene in un ruolo chiave».