Podismo, le corse della settimana fino al 10 luglio nel Biellese

Ecco i principali eventi podistici in programma durante la settimana:



• Martedì 5 luglio - Terza edizione della “Cammuzzaglia Run”, evento non competitivo organizzato da La Vetta Running con percorso di 7 km attraverso Camburzano, Muzzano e Graglia. Ritrovo alle ore 18 presso la chiesa di Camburzano; partenza ale ore 20 mentre, i camminatori, potranno anche prendere il via dalle ore 19 . Per info e iscrizioni: 334.8993788 (Enrico); 334.6925846 (Gianluca) o www.lavettarunning.com.



• Venerdì 8 luglio – Ritorna la Stracerrione organizzata da Claudio Canatone, in collaborazione con il circolo S. benedetto e G.P. Alicese. La camminata ludico motoria incomincerà con il ritrovo alle ore 18, presso il circolo S. Benedetto, in via J. F. Kennedy 1 a Vergnasco, e proseguirà con la partenza delle ore 19:30. Il percorso include due giri per un totale di 5,3 km per la categoria adulti, mentre i bambini fino agli 8 anni correranno su 700 metri e, quelli dai 9 ai 12, sui mille.

Per info ed iscrizioni: 366.4159654 (Claudio Canatone).

- Sabato 9 luglio - Gaglianico ospiterà la ventinovesima edizione della staffetta podistica “16 x mezz’ora”, organizzata dal CSI Biella. Il ritrovo è programmato per le ore 12 al campo sportivo Miller Rava mentre la partenza sarà alle ore 13.