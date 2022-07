L'avvocato biellese Rinaldi chiede l'indennizzo per gli ex internati italiani in Germania

Giovanni Rinaldi fa causa alla Germania. E' l'ultima sfida dell'avvocato biellese e dei suoi colleghi Nicola Zampieri, Walter Miceli e Fabio Ganci: un contenzioso contro la Germania. Obiettivo è far valere la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito (crimine di guerra contro l’umanità) e chiedere il risarcimento dei danni per deportazione e riduzione in schiavitù degli Internati Militari Italiani.

Il Tribunale di Venezia (causa patrocinata dall’avv. Nicola Zampieri) dovrebbe esprimersi il 29 settembre 2022 ma la situazione è in rapida evoluzione. Prossimi sarebbero i Tribunali di Biella, Torino, Vercelli, Milano etc. Il risarcimento che spetterebbe agli eredi, consisterebbe nel danno patrimoniale (retribuzioni non corrisposte per il lavoro effettuato, pari alla retribuzione prevista per i prigionieri di guerra) nonché il danno non patrimoniale.

"Il DL n. 36/2022 (convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 79/2022, pubblicata il 29/6/2022) all'art. 43 - spiega Rinaldi - ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Il comma 6 di tale articolo ha però previsto un termine di decadenza per l'avvio di nuove cause di risarcimento. Nel testo iniziale del Decreto il termine era di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (1/5/2022). In sede di conversione il termine è stato modificato in 180 giorni dall'entrata in vigore del DL. E’ fondamentale pertanto avviare le cause entro il 28/10/2022"

Internati Militari Italiani (in tedesco Italienische Militärinternierte - IMI) è la definizione attribuita dalle autorità tedesche ai soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori della Germania nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell'armistizio dell'Italia, l'8 settembre 1943. Dopo il disarmo, soldati e ufficiali vennero posti davanti alla scelta di continuare a combattere nelle file dell'esercito tedesco o, in caso contrario, essere inviati in campi di detenzione in Germania. Solo il 10 per cento accettò l'arruolamento. Gli altri vennero considerati prigionieri di guerra. In seguito cambiarono status divenendo “internati militari” (per non riconoscere loro le garanzie delle Convenzioni di Ginevra), e infine, dall'autunno del 1944 alla fine della guerra, lavoratori civili, in modo da essere utilizzati come manodopera coatta senza godere delle tutele della Croce Rossa loro spettanti.

I 600.000 Internati Militari Italiani non furono però i soli italiani a popolare i campi di concentramento e di lavoro nazisti. La condizione peggiore fu riservata agli 8.564 deportati per motivi razziali (quasi tutti ebrei), che furono condotti a morire ad Auschwitz e di cui solo in piccola parte furono selezionati per il lavoro coatto (ne moriranno 7.555, quasi il 90%). Ad essi si aggiungono almeno altri 23.826 deportati politici italiani (22.204 uomini e 1.514 donne) i quali non erano condotti direttamente nelle camere a gas, ma erano condannati a morire di sfinimento attraverso le durissime condizioni di lavoro (ne morranno 10.129, circa la metà).