L'oroscopo di Corinne nella settimana dall’ 8 al 15 luglio

ARIETE : Faticherete a rinvenire un po’ di pace e così, tra un problemino, un cambiamento di programma, un chiodo fisso, una preoccupazione, giungerete a sabato con la testa nel pallone… In amore, se single, non accontentatevi delle bricioline e se accoppiati scendete a compromessi col partner altrimenti le litigate saranno assicurate… Variare look o concedersi una frivolezza permetterà, alle appartenenti del gentil sesso, di recuperare autostima e gaiezza.

TORO : Dischiudetevi ad una stagione promettente nel corso della quale gettare le basi per l’avvenire rendesi indispensabile visto che un sogno si sta per materializzare… Poi non fate fumare troppo il cervello, risolvete una delicata questione e godetevi il weekend in montagna o sotto il marino solleone malgrado subentrino corrucci per un familiare. Per favorire la lenta digestione masticate lentamente e non esagerate con mangerecce tentazioni. Domenica allettante.

GEMELLI : Malgrado le stelle strizzino l’occhiolino propenderete a vedere il bicchiere mezzo vuoto causa una latente inquietudine a cui neppure voi sapete dare una giustificazione.… In un attimo di défaillance avrete inoltre modo di constatare la veridicità di un’amicizia o di un affetto mentre un piccolo fastidio proverrà dal settore pratico, dall’attività, da un’inconveniente o dalle altrui riluttanze. Se invece attendete un responso o dei soldi sappiate che presto arriveranno.

CANCRO : Sarà per la dissonanza di Giove, per dei contrattempi, un umore ballerino, un tiro mancino, fatto sta che apparirete piuttosto fermentati… Soltanto qualche cancretto giubilerà per un esito, una delucidazione, la soluzione di un tormentone, un gradito pensierino ed un compleanno giulivo e diverso dallo scorso anno. Un paio di notizie invece vi meraviglieranno. Per star bene contenetevi nell’alimentazione e mitigate l’affanno. New da figlioli.

LEONE : Al di là delle apparenze qualcosa turba la quiete e anche se vi tenete tutto dentro sperate vivamente che qualcosina possa cambiare soprattutto se attornianti da soggetti che non capiscono un’accidenti. Dovrete fare delle raccomandazioni a coniuge, figlioli o anziani, cavarvela da soli in uno specifico frangente e respingere un soggetto impertinente. La settimana comunque non è malvagia a parte un acciacchino da curare e un incaglio da frantumare. Week end festaiolo.

VERGINE : Qualcuno di voi è in trepida attesa: trattasi forse di una risposta tanto attesa, un cambiamento, un’ottimizzazione della quotidianità o di un evento speciale! Fatto sta che starete sulle spine sino alla fine… Cercate di non stancarvi eccessivamente, controllate la pressione ed apprestatevi ad una tenera emozione. Qualche nativo dovrà prendere una decisione, qualcun altro sbrogliare un’intricata matassa mentre una novella vi lascerà a corto di favella!

BILANCIA : Dopo tanto stress potete beatamente abbandonarvi al dolce far niente anche se talune persone faranno salire i fumenti… Comunque sia aggrappatevi all’ottimismo, toglietevi uno sfizio, approfondite un rapporto interpersonale, godetevi il solleone e mandate delle umane ochette a starnazzare in un altro cortile. Chi parte preventivi interminabili code e sia prudente sulla strada. Occhio anche ai temporali o alle grandinate. Fastidi agli occhi, sballi glicemici o infiammazioni.

SCORPIONE : Per superare un guizzo di impasse appellatevi alle celate risorse e fate pulizia intorno a voi dove regnano la gelosia e l’ipocrisia…Un tipo non la conterà giusta, dei parenti impensieriranno e una profferta puzzerà di bruciato o trarrà in inganno… Contatterete altresì con enti pubblici o privati, sbrigherete delle pratiche, sosterrete delle obbligatorie spese, verrete invitati ad un simposio o banchetto, riceverete una visita e vi caverete un pallino! Venerdì strampalato.

SAGITTARIO : La noia risulterà un optional nel corso di giornate più cocenti dell’afa incombente… Diverse infatti saranno le cose da sistemare compreso un tipo da ammansire, una femmina da capire, una bisticciata conclamata, il rinvio di un appuntamento e degli sbuffi intermittenti. In compenso gioirete per una una chiamata, un messaggino oppure aderirete ad uno spettacolino o manifestazione. Non manca pure l’opportunità di riabbracciare chi non vedevate da tempo.

CAPRICORNO : Sembra essere ottimale per accostarvi ad un’estate originale questa Luna che il 13 luglio si fa bella piena nel vostro segno Zodiacale! Approfittatene per concedervi pause di relax e chiudere temporaneamente i battenti anche perché siete talmente stanchi dal cominciare a perdere i colpi… Rimangono ancora delle cosine da sistemare ma fatelo con calma altrimenti rischiate di sbagliare e guardatevi da conoscenti che di voi se ne vogliono approfittare! Inviti graditi.

ACQUARIO : Svolte, novità, spostamenti, cambiamenti vi attendono al varco visto che in questo scombinato luglio potrà accadere di tutto… Se stufi di una determinata condizione anziché rimuginare voltate pagina riflettendo sul fatto che di vita ce n’è una e che neppure un attimo della medesima va sprecato. Lasciatevi inoltre aiutare e lottate per la vostra serenità. Se avete commesso degli sbagli siete ancora in tempo a rimediare. Un accadimento vi sorprenderà.

PESCI : Emotivi ed ansiosi tenderete a scordare scadenze o ricorrenze andando in tilt quantunque qualcosa sollevasse agitazione. Tante cosine stanno per accadere e una di queste, totalmente inaspettata, vi delizierà. Se fattibile combinate un fuori porta e ricaricate le scariche batterie con delle dormite e delle passeggiate. Predomina inoltre la tendenza a spaccare oggetti, soffrire di insonnia o fare indigestione. Se il week end lo trascorrete in compagnia vi divertirete assai.

