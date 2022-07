A cascina San Clemente ad Occhieppo Inferiore c'è "La Festa di Mezza estate"

I Ragazzi, i bambini con le rispettive famiglie sono invitati a partecipare numerosi domani, sabato 9 luglio dalle 15 alle 20 a cascina Oratorio San Clemente a Occhieppo Inferiore in Via Vecchia per Ivrea, per trascorrere una giornata di musica, giochi, esplorazione di boschi, sentieri, merenda… e tanto altro!

La festa è stata organizzata dal servizio territoriale disabili presso il laboratorio che si svolge a San Clemente, è stato pensato per avvicinare le persone con disabilità al territorio. Sono state pitturate delle pietre da parte dei partecipanti del laboratorio e collocate lungo una passeggia vicino a San Clemente, e durante la festa i partecipanti verranno accompagnati lungo il percorso. Ci saranno anche bambini della scuola di Occhieppo Inferiore che hanno collaborato con le persone del laboratorio.

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato alla settimana successiva.