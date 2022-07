“Amarsi amando”, il nuovo libro di Letizia Rocchi

È ora in distribuzione in tutte le edicole e presso i principali store digitali, Amarsi Amando , la seconda avventura letteraria di Letizia Rocchi.

Dopo aver raccontato la storia della sua adolescenza e quella familiare, nel periodo a cavallo del tempo fascista e della seconda guerra mondiale, in “ Cento grammi di pane nero ”, edito dal Gruppo Albatros, l’autrice riflette, in questo nuovo testo, sulla citazione di Guy de Maupassant: “Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta”.

Un romanzo in cinque atti, i cui titoli mostrano, l’evolversi del rapporto, considerandone le circostanze delle diverse fasi.

L’autrice, dopo aver gettato uno sguardo sul passato dei due personaggi principali del libro: lungo quello dell’uomo e breve quello dell’orfano, osserva da vicino gli eventi che si verificano nell’arco di un biennio, che, accaduti, trascorsi due anni dopo il terremoto di Amatrice, terminano sei mesi dopo l’inizio della circolazione del Covid19, per concludersi, per i personaggi, nel giorno del quarto anniversario del terremoto.

La trama copre cinque spazi di tempi che vanno da uno scontro a un incontro tra due sconosciuti, che li vedrà insieme. Poi si passerà dalla loro unione, come nuova famiglia, a una fusione per la pienezza dei reciproci affetti: uno scontro tra due sconosciuti, attraverso altri due passaggi, si è trasformato in una fusione tra un padre ed un figlio, complice una gatta randagia.

In questi sognanti racconti ambientati unicamente all’interno di un’abitazione, la protagonista, Lunetta, in un ambiente magico, tratta tematiche molto attuali come: l’immigrazione e l’accoglienza, l’amore tra individui di etnie diverse, l’amore scambievole e la solidarietà nei confronti dei diversamente abili.

Lunetta streghetta perfetta, aspirante maga, guidata dall’amore raggiunge soluzioni anche senza bacchetta magica.

Un incontro fortuito tra due vite si incrociano per giungere, maturato un rapporto, a fondersi insieme

Anche se non era stato lui ad accompagnarlo il primo giorno di scuola, ad insegnargli ad andare in bicicletta e non gli aveva mai messo un cerotto su un ginocchio sbucciato dopo averlo cullato per fermarne il pianto, lui era padre perché il padre faceva.

Un giovane orfano troverà un padre che gli donerà nuove prospettive per il futuro. Un vedovo, dopo essersi riappacificato, nel profondo del suo cuore, con la madre, defunta, dalla quale si era allontanato, alla morte del fratellino, troverà nel curarsi del giovane una valida ragione destinata a dar senso alla sua vita.

Dopo un incontro fortuito, due persone, estranee, che hanno in comune una vita di solitudine, scopriranno, frequentandosi, di potere divenire significative l’una per l’altra. Un uomo che viveva la sofferenza per non ritenere essere stato amato dalla madre, chiusa nel suo dolore, dopo la morte del più piccolo dei figli, da adulto, senza prole, troverà un figlio da amare in un orfano sfruttato dallo zio, che mentre afferma il suo status di tutore legale del ragazzo, non fa nulla per colmare il vuoto d’affetti nella vita del nipote, arrivando a sfruttarlo con un lavoro minorile.

L’amicizia fra l’anziano vedovo, che parla con la moglie morta, sentendola presente, della quale è ancora innamorato, e il giovane riuscirà a colmare quel che mancava nella vita l’uno dell’altro. Infine, Il Covid19, che sembra intenzionato a separarli per sempre, sconfitto da uno dei due personaggi, accrescerà involontariamente la gioia conferendo maggiore linfa vitale alla nuova famiglia, che vedrà definitivamente saldare il rapporto quando il giovane, dopo un saluto ai genitori biologici, nel giorno del quarto anniversario del terremoto ad Amatrice, non si sentirà più penalizzato dalla loro perdita.

Se era stata una gatta a farli incontrare, infine sarà un gattino a cementare ulteriormente l’unione e l’affetto tra i due.