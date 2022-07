All' Erios di Vigliano in scena “Novecento” di Baricco

Dopo ScuTeR Festival, cui hanno dato vita gli studenti degli Istituti delle Superiori del Biellese e Dant&Jazz, portato in scena da Renato Iannì e Camilla Rolando, la stagione teatrale curata dal Teatro Stabile di Biella in collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Vigliano chiude con “Novecento”, il primo testo teatrale scritto da Alessandro Baricco, arrivato nelle sale cinematografiche con la regia di Tornatore e il titolo de “La leggenda del pianista sull’oceano.

Di scena al teatro Erios alle 21 di oggi venerdì 8 luglio, con la regia di Renato Iannì, è il risultato di un laboratorio su teatro e musica, in cui il testo diventa un racconto pittorico degli anni a cavallo fra le due guerre mondiali, che fa delle parole i quadri di un viaggio in cui tutto è imprevedibile.

Gli attori dipingono attraverso musica, voce e movimento, percorrendo le tappe straordinarie della vita di un pianista, che nasce su una nave che non abbandonerà mai e dei suoi continui viaggi sull’oceano, tra l’Europa e le Americhe.

Se il testo viene rispettato, la messa in scena lo trasforma dal monologo originale in racconto opera corale, in cui gli attori moltiplicano ruoli e vesti di vari personaggi, caratteri e funzioni: migranti, ricconi in viaggio, marinai, orchestrali, ballerine…Come sempre, nelle regie di Iannì, ne scaturisce una messa in scena che mantiene ogni sfumatura emotiva voluta dall’autore.

“Novecento” – afferma - sarà un insieme di teatro, musica e poesia; una fresca brezza di mare in cui ognuno potrà trovare un suo spazio, perché la storia che vi racconteremo appartiene ad ognuno di noi. La vicenda di Novecento non è soltanto quella di un pianista, ma anche quella dei viaggi nella fantasia del jazz, dei voli in mondi immaginari, della ricerca delle proprie radici, in un oceano che rappresenta l’infinito”.

In scena saranno gli storici e i nuovi attori del Teatro Stabile di Biella: Aida Aimar, Linda Angeli, Susanna Acquadro, Elisa Calabrò, Margherita Costa, Maurizio De Toffoli, Giuliano Giacoia, Susanna Guerrini, Francesca Labarile, Caterina Magnete, Elena Paganelli, Isabella Persichella, Stefano Polletta e Marta SpallaCome sempre, per invogliare i giovani a frequentare il teatro, è prevista una riduzione dedicata a tutti loro.