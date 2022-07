Al Centro Culturale "Conti Avogadro di Cerrione", inaugurata la mostra fotografica di Roberto Pestarino, FOTO

Un'originalissima mostra fotografica di Roberto Pestarino è stata presentata nel pomeriggio del giorno 3 luglio nel Centro Culturale dedicato ai Conti Avogadro di Cerrione. "Proverbi fiamminghi - da Brueghel a Pestarino", questo il titolo del progetto che in 31 scatti illustra, riferendoli ai giorni nostri, altrettanti proverbi contemplati nel dipinto realizzato nel 1559 da Pieter Brueghel il Vecchio, dipinto che, intitolato appunto "Proverbi fiamminghi", mette in scena un paese descrivendovi i tanti vizi dell'umanità.

Presenti all'evento, oltre a molti convenuti anche dal Basso Piemonte e dalla Lombardia, il Commissario della Polizia Penitenziaria di Biella Antonio Pisa, il sostituto Commissario della Polizia Penitenziaria di Biella Pablito Morello, il Sindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola, il Commendatore Mario Coda e un rappresentante della Confraternita del Fiume Azzurro.

Roberto Pestarino, nato ad Alessandria, ma residente a Cassano Spinola, con questo progetto intende fornire degli utili spunti per il vissuto quotidiano. Analizzando l'opera cinquecentesca, infatti, il fotografo ha provveduto a trasformare in senso positivo i proverbi in essa contenuti, ossia a creare dal vizio relativo la corrispondente virtù in una sorta di contrappasso per contrasto. Si tratta di proverbi che insegnano a comportarsi secondo coscienza, senza egoismi, mirando a innescare un processo di catarsi personale che, partendo dalle debolezze umane, riesca a fare emergere le eccellenze.

La mostra è curata dalla dott.ssa Claudia Ghiraldello, Presidente del Centro Culturale cerrionese, la quale è anche artefice del catalogo nel quale, oltre alla critica della curatrice stessa, sono stati riprodotti tutti gli scatti fotografici in mostra. In questi scatti, alcuni realizzati all'aperto altri all'interno, persone in carne e ossa vestono abiti d'epoca e inscenano il proverbio che si vuole attualizzare. Va sottolineato che in ogni scatto non solo è stata compresa una riproduzione del frammento del dipinto di Brueghel che è stato reinterpretato, ma sono stati inseriti oggetti moderni appunto per collegare passato e presente. Pestarino, che in questo suo lavoro di regia di scena è stato aiutato da Cristina Lucchini la quale ha gestito le comparse, i costumi e le pose, è Presidente del Circolo fotografico "Oltregiogo fotografia" di Serravalle Scrivia e ha ottenuto molti riconoscimenti e premi.

Tra gli altri si è guadagnato tre premi al concorso di Fotografia Internazionale di Mosca nel 2014; nel 2016 ha ricevuto il premio "Salon d'oro" (categoria "Architettura e panorami di città") all'"Odessos Photo Exhibition" e nel 2018 è risultato primo classificato nella sezione fotografica del Concorso artistico svoltosi nella città di Matera. Come A.P.A. nel 2020 ha ottenuto una menzione d'onore nella categoria Architettura, mentre come I.P.A. dal 2012 ha ricevuto ben sette menzioni d'onore. La mostra sarà visitabile fino al 24 luglio dal giovedì alla domenica dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

Info: direzione.centroculturale@tenutacastello.itoppure 349 0848997.