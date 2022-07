Una squadra di Vigili del Fuoco della sede centrale di Novara è intervenuta ieri, 7 luglio, per un incidente stradale, a Novara in via Bollati, in cui sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali finiva la sua corsa ribaltata

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale 118, che ha preso in carico gli occupanti per il trasporto in ospedale, e ha messo in sicurezza mezzi e tratto stradale. In posto anche la Polizia Locale per i rilievi e per stabilire dinamica e responsabilità.