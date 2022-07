Rubano un'auto a Biella. Bloccati a Vercelli dopo inseguimento della Polizia

Rocambolesco inseguimento e duplice fermo, intorno alle 10 della mattina di giovedì, in via Valter Manzone, a poca distanza dal ristorante Afra. A finire in manette, dopo una fuga iniziata a Biella, due persone che viaggiavano a bordo di un'auto, una Fiat bianca, che sarebbe stata rubata a Biella .

Inseguita dai mezzi della Polizia, la vettura, che procedeva a elevata velocità verso il centro, è finita contro la palina della fermata del bus, terminando così la propria corsa: gli occupanti, a quel punto, sono stati fatti uscire e portati in Questura per gli accertamenti del caso. Entrambi sarebbero poi stati dichiarati in arresto.

Sul posto sono interventi mezzi della Squadra Mobile e dei Carabinieri: notizie precise in merito alla vicenda si attendono nelle prossime ore.