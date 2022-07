Masserano: fermato dalla Polizia, risulta alla guida senza patente e con veicolo non revisionato, foto archivio

Fermato per controllo alla guida di un autocarro carico di frutta e verdura, un cittadino extracomunitario con precedenti di polizia, è risultato privo della patente di guida in quanto ritirata in precedenza dalla Polizia Stradale di Novara.

Il fatto è successo lunedì 4 luglio, in località Masserano. All'uomo è stato redatto un verbale con sanzione prevista da un minimo di Euro 2.046 ad un massimo di Euro 8.186, sarà il Prefetto a decidere l’importo.

L’autocarro, sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi, è risultato privo di revisione.