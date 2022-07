Cossato, uomo caduto a terra in casa, Vigili del fuoco in suo soccorso - Foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it

Altro soccorso persona per i Vigili del Fuoco oggi venerdì 8 luglio intorno alle 13,10, questa volta a Cossato.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per aprire l'appartamento di un uomo in via Martiri che era caduto a terra e non riusciva più ad alzarsi e permettere ai sanitari del 118 di entrare e prestargli le cure necessarie.