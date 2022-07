Chiavazza, Vigili del Fuoco in azione in via Brovarone

Sirene dei Vigili del Fuoco intorno alle 12,40 di oggi venerdì 8 luglio per aprire in alloggio in via Brovarone a Biella Chiavazza.

A chiedere il loro intervento è stato il 118 già giunto sul posto in soccorso di una persona.