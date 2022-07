E' successo ieri sera giovedì 7 luglio intorno alle 23: un'automobile si è cappottata nei pressi del cimitero di Cavaglià. Due le persone a bordo, che sono poi state soccorse dal 118.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i Carabinieri per i rilievi di rito. Non sembrano essere state coinvolti altri mezzi. Ancora al vaglio i motivi dell'incidente.