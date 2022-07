Ottimo riscontro per il raduno “Il Lancia Club a Biella”, FOTO

Una parte delle vetture esposte in Piazza Casalegno, a Biella. In primo piano la più anziana, la Lancia Lambda del 1928

"Non è stato facile ma direi che siamo riusciti a centrare l'obbiettivo". Il commento, a caldo (è giovedì sera e le vetture sono appena transitate sotto l'arco di arrivo di Piazza Vittorio Veneto) è di Remigio Cibin, collezionista di auto storiche e grande appassionato di Lancia.

E' grazie a lui, "Biellese doc", se il Lancia Club Italia, "Associazione senza fini di lucro fra proprietari, possessori ed estimatori di veicoli storici Lancia" (dall'articolo 1 dello Statuto Lancia Club) ha voluto iniziare proprio a Biella il Raduno " Lancia Club Cinquantesimo ". Il Club è infatti stato fondato a Cervinia l'8 luglio 1972 e proprio Cervinia è la località che la quarantina di equipaggi Lancia Club presenti hanno raggiunto oggi, venerdì 8 luglio, dopo aver trascorso la mattinata alla scoperta delle Rue del Ricetto di Candelo.

"Non è stato facile perché organizzare una tre giorni a Biella così "articolata" (con serata di presentazione, Santuario di Graglia, il Tracciolino, Oropa e oggi il Ricetto di Candelo) durante la settimana, è cosa che ha richiesto un bell'impegno ... anche perché noi ci abbiamo aggiunto un "evento nell'evento" dedicato ai Lancisti "locali" che hanno voluto o potuto essere presenti alla sola parte biellese".

L'evento nell'evento, sottotitolato " Il Lancia Club a Biella " è iniziato mercoledì pomeriggio (6 luglio 2022) con l'esposizione al pubblico, nella centrale Piazza Casalegno di Biella, della quarantina di vetture "Lancia Club" partecipanti. Fra queste da segnalare una ammiratissima Lancia Lambda VII serie del 1928 , una Lancia Aurelia B20 del 1952 appartenuta alla moglie del pilota e preparatore biellese Claudio Maglioli (e ancora con la targa originale Vercelli) e numerose "fuoriserie" Aprilia, Aurelia, Flaminia, Flavia e Fulvia . In esposizione anche una bellissima Lancia Stratos Alitalia di un collezionista locale (anni '70), una Lancia Aurelia B20 (anni '50) veramente perfetta e persino un autocarro Lancia Esatau B del 1959 della divisione mezzi storici del Gruppo Marazzato.

A sera, dopo la cena di apertura dell'evento, nella Sala Congressi dell'Hotel Agorà di Biella, si è tenuta la serata "Cinquantesimo Lancia Club", condotta da Massimo Gioggia e dedicata alla fondazione del Club e al ricordo dei Biellesi che ne hanno fatto parte: il Commendator Franco Bocca, ai tempi conosciutissimo concessionario Lancia, Presidente di ACI BIella, Presidente Onorario di Biella Corse, nonché Socio Fondatore di AMSAP Biella (il Club di Auto e Moto d'epoca locale) e ... del Lancia Club Italia; e poi l'imprenditore edile e primo Presidente di AMSAP Biella Sandra Lanza ... che poi, terminato il suo "mandato biellese" essendo un grande e conosciutissimo collezionista Lancia (ne aveva una quarantina, una più bella dell'altra) fu non solo Consigliere ma, dal dal 1977 al 1980, il secondo Presidente del Lancia Club Italia. Presenti anche il Sindaco di Biella, Claudio Corrarino, l'Assessore Barbara Greggio, il Presidente AMSAP, Carlo Tarello e un centinaio fra soci Lancia Club e appassionati biellesi.

Ieri (giovedì 7 luglio 2022) alle vetture del Lancia Club si sono aggiunte una quindicina di Lancia "locali" che le hanno accompagnate lungo l'itinerario Biella, Graglia, Oropa, Biella, con il suggestivo e apprezzatissimo giro sul Tracciolino biellese. Poi, a fine giornata, la sfilata in via Italia, a Biella e, come già detto, la presentazione delle vetture in Piazza Vittorio Veneto.

Oggi, venerdì, infine, la visita al Ricetto di Candelo con il Sindaco, Paolo Gelone, a fare "gli onori di casa".