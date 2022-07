Vigili del Fuoco Biella: in crisi il settore operativo, Prisco e Delmastro portavoce al Governo, FOTO

"E' stato un confronto proficuo", dichiara l'Onorevole Andrea Delmastro al termine della visita istituzionale alla sede dei Vigili del Fuoco di Biella oggi venerdì 8 luglio assieme all’Onorevole Emanuele Prisco, capogruppo di Fratelli d’Italia Commissione Affari Costituzionali e responsabile nazionale Vigili del Fuoco. Con loro anche il segretario provinciale Cristiano Franceschini, l'Assessore Regionale Elena Chiorino e l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella Davide Zappalà. La delegazione ha incontrato il comandante Ing. Alessandro Segatori, il personale e i rappresentanti delle sigle sindacali.

L'onorevole biellese ieri ha già presentato un'interrogazione al Ministro dell'Interno in cui chiede quali misure intenda adottare il Governo al fine di ovviare alla carenze di organico del Comando di via Santa Barbara. "Nei giorni scorsi siamo andati a Vercelli - continua - e oggi siamo qui a Biella, dove i problemi sono essenzialmente prima di tutto di carenza di personale, la mancanza di un distaccamento e di nuovi mezzi. L'Onorevole Prisco, anche il qualità di Vigile del Fuoco, capisce la situazione e lavoreremo assieme per farci portavoce a Roma di quanto sta accadendo in provincia".

"La situazione di Biella non è a sè - dichiara l'Onorevole Prisco - . In tutta Italia c'è carenza di organico. In tutta Italia mancano una media di 256 squadre al giorno. E' nostro dovere fare qualcosa. Il Rapporto Italia 2021 di Eurispes colloca i Vigili del fuoco sul gradino più alto del podio, con l'87,7% dei consensi dei cittadini".

Le sigle sindacali Co.Na.Po., Confsal, Usb Cgil, Cisl, Uil hanno consegnato all'Onorevole Delmastro una lettera in cui fanno le proprie richieste. Lunedì incontreranno il Prefetto e al momento sono in stato di agitazione. "Allo stato attuale - spiegano - su 94 unità teoriche a Biella si contano un reale di 81 unità di cui 72 a servizio operativo nei turni, 7 unità sopperiscono le carenze del personale amministrativo o hanno mansioni differenti. I Vigili del Fuoco dal dicembre 2019 che erano 56 oggi sono 55, mentre i capo squadra da 38 che erano ora sono 26. Ogni turno di servizio non può garantire più di 12 unità di personale operativo dedicato al soccorso tecnico urgente. La nostra autoscala non può essere usata, usiamo quelle che ci prestano i comandi di Vercelli o Pinerolo per esempio. Non abbiamo un distaccamento. A oggi ci sono 43 persone che hanno turni di congedo residui del 2021 la cui media si aggira intorno al 6 turni a testa".