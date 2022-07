Biella al lavoro per portare a Oropa la Borsa Internazionale del Turismo Montano

L'annuncio è stato fatto dall'assessore al Turismo della Città di Biella Barbara Greggio durante l’assemblea di Aigo Biella, l'associazione di categoria di Confesercenti che rappresenta tutte le attività ricettive extralberghiere (B&B, affittacamere, case vacanza, ecc.): il Comune sta lavorando alla candidatura di Oropa come luogo di incontro per la Borsa Internazionale del Turismo Montano.

"Uno dei pochi strascichi positivi del covid è stata la riscoperta della natura e in questo la montagna occupa una parte importante" - ha affermato l'assessore presente alla serata da remoto in quanto impegnata a San Giminiano in occasione degli Stati Generali della Bellezza. L’ Assessore ha inoltre sottolineato l’importanza che sempre di più stanno assumendo i b&b nel mondo del turismo e naturalmente anche del turismo biellese: "abbiamo tante cose da valorizzare, ma ancora tante problematiche da affrontare come gli orari di apertura di bar ed esercizi che ancora faticano ad andare incontro alle esigenze del turismo, esigenza per esempio importante per l'ospite straniero".

Nella serata il direttore di Confesercenti Davide Ferla ha provveduto a comunicare l'esito delle votazioni che hanno confermato il Presidente uscente Fernando Sola ricandidatosi con una squadra rinnovata a trazione femminile: Vice Presidenti:- LUISELLA GIACHETTI (IL GOMITOLO - TOLLEGNO)- MARISA RAPA (BALCONE DEL BIELLESE - PETTINENGO)Consiglieri:- LUCA FRACASSI (CASCINA BELSITO - BIELLA)- ENRICA MARTINELLO (IL CORTILE - BIELLA)- SCOMAZZON NICOLETTA (VILLA LUISA B&B - CANDELO)- LAURA PEZZUTO (NEBBIALUCE - LESSONA)- GIANINA SANCHEZ (ALLOGGIO PANORAMA - PONDERANO)- PAOLA SPEROTTO (CASA Pa.Re - CERRIONE).

Roberto Narzisi (Managing Director -Kibotours) che ha presentato il progetto Ki-Run del quale AIGO è partner. Un progetto legato al turismo della corsa sportiva. Il concetto base è "utilizzare gli eventi sportivi come canale per portare turisti nel nostro territorio". Il dottor Pier Ettore Pellerey (Presidente Città Studi Biella) ha illustrato il progetto Academy dell'Ospitalità fortemente voluto dalla fondazione Biellezza composto da più di 40 soci tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio, Fondazione Sella e il Gruppo Zegna.

Ha concluso gli interventi Presidente AIGO Fernando Sola che ha ringraziato per la rinnovata fiducia e ha illustrato con precisione i vari passaggi che hanno portato alla nascita di Aigo nel 2018 in seguito alla nuova legge regionale che regolamentava in modo estremamente più restrittivo le attività ricettive extralberghiere. "Da questo momento in poi è nata la necessità di associarsi per far sentire un’unica voce". "Ad oggi l’associazione conta più di 50 associati ed è in continua crescita. Abbiamo creato una rete di attività convenzionate che offrono sconti agli ospiti delle strutture (Aigo Card)".

Il Presidente ha poi sottolineato su quali aspetti ancora si deve lavorare: "Oltre ai molti segnali positivi che arrivano dal territorio manca ancora un progetto chiaro di città/provincia votata al turismo, bisogna certamente migliorare la mentalità, sarebbe importante che ATL riuscisse a misurare in modo preciso la portata dei singoli eventi e a mio parere nel biellese si potrebbero concentrare le energie, e quindi i posti letto, in un solo consorzio mentre nel territorio ne operano attualmente tre". Sola, dopo aver ringraziato tutti i partecipanti, tra cui anche i sindaci di Candelo e Sordevolo per la presenza, ha concluso la serata. "Il turismo biellese crescerà! in quanto tempo? Dipende da tutti noi".