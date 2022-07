Valle San Nicolao, finiti i lavori sulla sponda destra del Torrente Strona

Sono stati da poco conclusi i lavori che hanno portato al completamento della difesa spondale della sponda in destra orografica del Torrente Strona nell’ambito del comune di Valle San Nicolao, in Frazione Molino Filippo, per uno sviluppo complessivo di circa 100 m.

"Nel dettaglio - spiega il Sindaco Cerrone Marica Elena - a seguito dei fenomeni alluvionali del 2018 e 2020 che hanno comportato il cedimento della precedente difesa spondale in C.A., da parte del Comune di Valle San Nicolao su progetto dell’Ing. Erme Christian e in coordinamento con il Settore Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte è stata realizzata una nuova difesa spondale, a mitigazione del rischio idraulico, costituita da una scogliera in massi da cava consolidati in calcestruzzo con altezza di circa 5 m, arretrata di c.a. 5m per garantire un miglior deflusso delle piene e raccordata al muro di sponda esistente a monte e valle dell’intervento".

L’opera è stata realizzata grazie ai contributi Regionali e della Fondazione CRT.