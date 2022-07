Risintonizza il Piemonte a Mongrando

Lunedì sera, alle 18 sotto una pioggia che, finalmente, ha fatto capolino si è svolta un’altra tappa di “Risintonizza il Piemonte, due anni e mezzo di Telecirio”, questa volta a Mongrando, nel biellese.

Con questa iniziativa Sinistra Italiana e il gruppo consigliare di Liberi Uguali e Verdi alla Regione Piemonte, attraverso il proprio consigliere Marco Grimaldi, stanno incontrando realtà, cittadini e istituzioni per raccontare questi 2 anni e mezzo di governo di Alberto Cirio e del centro destra. L’incontro biellese si è svolto non a caso a Mongrando, comune della Valle Elvo biellese, guidato da un Sindaco di sinistra come Antonio Filoni che insieme all’Assessora comunale e provinciale Luisa Nasso si sono confrontati con Grimaldi e il folto pubblico presente su tutti i temi del dibattito politico attuale.

Grimaldi ha raccontato le politiche sbagliate di questi due anni di governo, soffermandosi sulle componenti della Giunta regionale espressione del biellese: Elena Chiorino e Chiara Caucino, le due colleghe/rivali che - ha speigato il Capogruppo di Luv - hanno ingessato l’attività della Regione producendo leggi come quella, scellerata, detta “Allontanamento zero” o quelle, condivise da tutto il centro destra, per smontare la legge contro il gioco d’azzardo.

Stimolati dal pubblico e dalla presenza del Movimento Valle Dora i presenti hanno parlato molto dell’inceneritore che A2A ha proposto a Cavaglià: Grimaldi, insieme a Nasso e Filoni, ha ribadito la sua ferma contrarietà all’impianto. Ma si è discusso anche di sanità, riconversione ecologica e questioni di genere. Un primo appuntamento per piantare il seme di una nuova sinistra nel biellese.