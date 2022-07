Campionati italiani di categoria di nuoto pinnato a Napoli, medaglie per Sport Club Pralino

Nel primo weekend di luglio si sono svolti i campionati italiani di categoria di nuoto pinnato a Napoli, presso la Piscina Scardone, dove hanno preso parte anche alcuni atleti della Sport Club Pralino.

Reduci dagli Europei da poco terminati, Giorgia Destefani conquista un oro nei 50 metri mono, Valentina Basso un argento nei 200 metri mono, mentre Giulia Cerchi un argento nei 50 metri pinne.

Grandi emozioni per Pietro Pernici che conquista due titoli di campione italiano di categoria nei 50 e 100 metri mono, un argento nei 400 metri mono e un quarto posto nei 200 mono.

Francesco Acquadro invece, specialità pinne, si classifica ventiduesimo nei 50 metri e ventiquattresimo nei 100 metri.

Passando agli atleti più giovani, Emma Pedracini si posiziona quarantottesima nei 50 m pinne, cinquantasettesima nei 100 m pinne e quarantatreesima nei 200 m pinne.

Sophia Zecchini , al suo primo esordio ai campionati nazionali si posiziona quattordicesima nei 50 metri pinne e dodicesima nei 100 metri pinne; come lei anche la giovane Camilla Mastromauro che si classifica ventitreesima nei 50 metri pinne e ventiseiesima nei 100 metri pinne. La sorella, Beatrice Mastromauro, si posiziona cinquantesima nei 100 metri pinne e cinquantunesima nei 50 metri pinne.

Per il settore maschile, prima categoria, Nicolò Marchiori si piazza due volte ottavo nei 50 e 200 metri mono, settimo nei 100 metri mono e quinto nei 400 metri mono, mentre il compagno Cartotto Andrea si posiziona tredicesimo nei 400 metri pinne e quarantatreesimo nei 200 metri pinne.

Grandiose le staffette: oro nella 4x100 pinne femminili e nella 4x50 metri mista (due pinne e due mono) composte da Zecchini, Basso, Destefani, Cerchi; medaglia di bronzo nella staffetta mista due maschi e due femmine 4x50 metri composta da Pernici, Basso, Destefani e Marchiori; settimo posto nella 4x50 maschile composta da Cartotto, Marchiori, Acquadro, Pernici.

Si conclude così la stagione 2021/2022 con le gare in vasca, finale di stagione che da inizio alla stagione di fondo, con le gare in acque libere. Gli atleti della Pralino infatti non si fermano neanche in estate e insieme agli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli proseguono gli allenamenti in vista delle prossime gare in acque libere.