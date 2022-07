Biella 4 Racing, forza tre all’Occhieppo-Graglia

Biella: Dopo alcuni fine settimana rallystici, si torna a parlare di regolarità in casa Biella 4 Racing, e più precisamente lo si fa in occasione della 14^ Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia.

La manifestazione, organizzata dalla Scuderia Giovanni Bracco, avrà le sue verifiche sportive presso l’Agorà Palace di Biella, con partenza ed arrivo presso la centralissima Piazza Vittorio Veneto, rispettivamente alle ore 10.00 ed alle ore 15.00, con sosta pranzo presso La Locanda della Baraggia di Villanova.

Dopo il ritorno a Biella, la prova conclusiva ad eliminazione diretta, vero tocco distintivo dell’evento. In gara, con i colori B4R, ci saranno ben tre equipaggi, pronti a dare battaglia nelle rispettive categorie di appartenenza. Tornano al via sulla loro Fiat 600 Andrea Rosso e Roberto Barbera, pronti al riscatto dopo la sfortunata apparizione dello scorso anno al Biella Classic.

“La gara per me è un regalo di compleanno”, esordisce Andrea Rosso, “dato che compio i miei primi sessant’anni proprio domenica 10 luglio. L’aspirazione è naturalmente quella di giungere all’arrivo, dopo i problemi meccanici che hanno afflitto la mia vecchietta nell’ultima apparizione. Io e Roberto ci proveremo a fare il nostro, il divertimento non mancherà dato anche l’elevato numero di equipaggi di Scuderia impegnati nell’evento”.

Non mancheranno al via i neo sposi Roberto Tosi e Silvia Gandini, pronti a fare del loro meglio a bordo della loro Lancia Fulvia. “Eccoci alla nostra seconda prova insieme”, commenta Roberto Tosi, “dove lascio il posto a Silvia che mi navigherà in questa Rievocazione. Sarà una gara improntata sull’affiatamento e sull’originalità! Tutto questo grazie al grande amico Maurizio Crapa che ci concederà uno dei suoi gioielli, una meravigliosa Lancia Fulvia del 1976. La sfida sarà come sempre con equipaggi molto più esperti di noi e con innumerevoli Zero ai quali cercheremo di tenere testa. Il nostro mood sarà come sempre enjoy… divertimento e amici!”.

Fra le auto moderne a difendere le insegne Biella 4 Racing ci penseranno Paolo Canova ed Arianna Fior, che tornano a dividere l’abitacolo della roboante Subaru Impreza. “Siamo felici di essere al via di questa bella manifestazione da noi già affrontata lo scorso anno”, afferma Paolo Canova, “io ed Arianna ce la metteremo tutta per ben figurare e per passare una giornata in allegria e compagnia. Naturalmente il divertimento non potrà mancare, e la sfida finale uno contro uno rimane sempre un bel banco di prova dove mettersi in gioco, vedremo cosa ne uscirà”.