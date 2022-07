Musica a Campiglia con "Into The Unknown Group "

Prosegue il percorso performativo dell'ensemble internazionale "Into The Unknown Group " già presentato in occasione della loro prima a Miagliano.

Domenica 10 Luglio alle 18,30 a Campiglia Cervo presso il cortile della Casa Parrocchiale della Chiesa dei S.S. Bernardo e Giuseppe si terrà un incontro musicale in cui, spaziando dal folk alla lirica, gli artisti provenienti da arti diverse - pittura, danza, movimento, musica, arti visive e canto – si esibiranno in una 'partitura grafica', come la definisce la leader di origine iraniana Shooka Afshar, una composizione con forme e colori come notazioni musicali.

Il gruppo di 10 artisti, provenienti dagli USA ma di molteplici origini, sta effettuando una residenza creativa in Valle Cervo, ospite di L. Mikelle Standbridge fondatrice e direttrice di Casa Regis - Center for Culture and Contemporary Art, Valdilana (BI) www.casaregis.org

Durante la residenza hanno modo di sperimentare ed incrociare nuovi livelli espressivi a contatto con acqua, aria e natura incontaminata, ispirati dalla bellezza della nostra Valle; il risultato di questo percorso creativo dal titolo 'Manipulation' sarà presentato la sera del 22 Luglio a Miagliano.

In occasione delle domeniche della Rete Museale Biellese, si ricorda che che a Campiglia Cervo ogni domenica sono aperti il Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso e la Mostra Permanente delle Scuole Tecniche Professionali - come sempre in orario 14,30 /18,30, con possibilità di visita guidata gratuita