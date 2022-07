Pd in consiglio a Biella sui costi della giunta: "Destinati ad aumentare?"

"In base a quanto affermato dal sindaco di Biella Claudio Corradino - scrive il Pd in un'interrogazione a firma di Valeria Varnero, Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Manuela Mazza, Paolo Rizzo - il costo totale della compagine di giunta sarebbe stato rapportato al numero di 8 assessori in quanto i subentranti erano lavoratori dipendenti (pertanto con emolumenti ridotti del 50%)".

L’ex Presidente del Consiglio Comunale ora Assessore all’ambiente, gestione Integrata rifiuti, Protezione Civile Marzio Olivero entrerà però in quiescenza questo mese e dunque, non figurando più come lavoratore dipendente, in base a quanto previsto dalla normativa avrebbe diritto all’indennità piena, continuano i consiglieri.

A questo proposito, il Gruppo Consiliare nel documento interroga il Sindaco per sapere se "Era a conoscenza dell’imminente pensionamento dell’assessore Olivero nel momento in cui giustificava il costo complessivo della giunta; quali provvedimenti verranno adottati per rispettare quanto dichiarato in merito alle somme complessive imputate sulla corrispondente voce di bilancio (ovvero il parametro derivante dal numero di indennità piene e di quelle dimezzate); se siano state assunte deliberazioni sul tema che anticipino la presente interrogazione e dunque la rendano superata da atti formali già adottati".