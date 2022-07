Pd Biella: un banchetto per un confronto con i cittadini sui temi di attualità

Il Circolo del partito Democratico di Biella sarà presente con un banchetto sabato pomeriggio 9 luglio in Via Italia nei pressi dei portici di Palazzo Oropa.

"Con i cittadini che vorranno fermarsi parleremo delle difficoltà a pagare le onerose bollette in arrivo- spiegano - della difficile situazione della sanità biellese e dell’Amministrazione cittadina che continua ad occupare la cronaca cittadina in modo poco decoroso. E’ di questi giorni la notizia clamorosa delle dimissioni in massa delle associazioni che costituivano l’Associazione Biella Città Creativa per cause che la caotica comunicazione dei vari attori del centrodestra non chiarisce".

Tra gli argomenti ci sarà anche il tesseramento. "Ribadiremo le ragioni, che riportiamo sinteticamente, per cui bisogna rinnovare l’adesione o iscriversi ex novo al Partito Democratico - spiega la Segreteria Circolo PD Città di Biella - . Siamo un Partito che fa dell’antifascismo uno dei valori fondativi e indispensabili per una società più giusta e lontana dagli orrori del passato. Il Partito Democratico è convintamente europeista e fa dell’ambiente e della calura della Terra uno dei temi importanti della proposta politica. Siamo dalla parte di coloro che meno hanno e che fanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Siamo per forme di tutela per tutti coloro che un lavoro stentano ad averlo, per un salario minimo adeguato e decoroso, per una giustizia sociale che colmi le differenze sempre più evidenti tra le diverse componenti della Società. Un partito al fianco di coloro che difendono i valori della democrazia. Vi aspettiamo!!!!".