Biella, a Città Studi norme di semplificazione per urbanistica ed edilizia

Si è svolto ieri, mercoledì 6 luglio 2022, un incontro formativo per la presentazione della Legge “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia”, legge regionale n.7/2022. Il nuovo testo regionale conclude un lungo iter di approvazione della proposta di legge regionale n.125 presentata il 16 dicembre 2020.

La L.R. n.7/2022 ha una forte incidenza sulla normativa in vigore in Piemonte in materia di urbanistica ed edilizia: sono state apportate importanti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è stata riscritta gran parte della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana), oltre all’integrazione e modifica della L.R. 19/1999, L.R. 13/2020 ed altre ancora.