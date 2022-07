MusicForForests 2022 all'Oasi Zegna con Erica Boschiero

Musica per gli alberi e con gli alberi grazie a MusicForForests 2022, un tour tra musica e foreste gestite in modo sostenibile, ideato da FSC® Italia, associazione no-profit che certifica le foreste gestite in modo responsabile nel nostro Paese, che il 23 luglio alle ore 18 arriva all’Oasi Zegna, nella Conca dei Rododendri (10 Strada Provinciale 232 Panoramica Zegna, Valdilana), che nel 2022 ha ricevuto la prestigiosa certificazione FSC®.

Chi lo desidera prima del concerto, tra le 15.30 e le 17.30, potrà affidarsi alle guide esperte di OverAlp per un’escursione alla scoperta della biodiversità del nostro territorio (15.30 - 17.30, info overalp@overalp.comtel. 349.6252576 www.overalp.it/localita/oasi-zegna).

Protagonista è la cantautrice Erica Boschiero che presenta in 5 foreste del Centro e del Nord Italia certificate FSC® l’album Respira, arrangiato da Sergio Marchesini e con ospiti d’eccezione quali Neri Marcorè, Ferruccio Spinetti, Alessandro d’Alessandro, Giovanna Famulari e Saverio Tasca, che verrà presentato durante il MusicForForests 2022.

La voce di Erica Boschiero e il suono della sua chitarra vi faranno entrare in un’atmosfera unica. Oltre a Oasi Zegna il tour MusicForForest2022 toccherà anche le foreste di Cavalese (Tn), la Pineta di Santa Margherita a Caorle (Ve), il Lago dell’Aina a Londa (Fi), la Foresta Carpanet di Bigarello (Mn).

MusicForForests è un’esperienza che aiuta a riconnettersi alla Natura attraverso gesti e momenti di condivisione, alla scoperta del patrimonio forestale italiano, per conoscerlo e rispettarlo. L’obiettivo è raccontare al pubblico, anche attraverso momenti magici come un concerto tra gli alberi, l’impegno dei gestori forestali, l’impegno e i valori che il patrimonio verde degli alberi racchiude.

Gli eventi del MusicForForests Tour sono gratuiti e aperti al pubblico. Per questioni organizzative, è necessario prenotare il posto a questo link