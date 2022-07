A Palazzo Ferrero in programma per l’8 luglio la presentazione di libri e mostre, ospitate sino a settembre

Venerdì 8 luglio, alle ore 18:30, verranno aperte al pubblico le mostre ospiti di Palazzo Ferrero. Dopo l’apertura delle mostre verrà presentato il libro “120 anni con la Camera del Lavoro” – sull’omonima mostra – con intervento di Lorenzo Boffa, Segretario CGIL Biella e Ilaria Romeo, responsabile Archivio storico CGIL nazionale; a seguire, il libro “Laghi e palafitte del Piemonte” di Alberto Zola, con fotografie di Fabrizio Lava e testi di Alberto Zola ed Elena Poletti. In seguito alla presentazione dei libri, avrà inizio la presentazione delle mostre: la prima sarà “Afghanistan, Prima”, con Marco di Castri; a seguire la seconda presentazione della mostra “Lavoro Reality, economie”, mostra personale di Luciano Pivotto con Andrea Pivotto; infine “Frutti di Pace”, a 30 anni da Srebrenica dal genocidio alla speranza e alla ricostruzione a cura di Lega coop con Associazione Pericle.

LAGHI E PALAFITTE DEL PIEMONTE (Mostra)

Le palafitte sono città invisibili così lontane nel tempo eppure così presenti, così parte di noi, della nostra storia e civiltà. Questi villaggi preistorici posti in prossimità di laghi su terreni asciutti sorgevano su alte palafitte. Mostra e libro – concepiti in occasione del X anniversario del sito UNESCO Palafitte Preistoriche dell’arco Alpino ne raccontano il passato e il presente. A cura di Alberto Zola, fotografie Fabrizio Lava. Testi Alberto Zola, Elena Poletti. Un progetto di Comune di Viverone, Centro di Documentazione Del Lago di Viverone, Comune di Arona, in collaborazione con Associazione Stilelibero, Associazione Neos, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

AFGHANISTAN, PRIMA (Mostra)

La mostra racconta di un altro Afghanistan, lo fa attraverso 40 fotografie scattate nel 1977, due anni prima dell’invasione sovietica e della definitiva fine della pace per i suoi abitanti. Un confronto nel tempo tra ieri e oggi e guardando anche al domani attraverso immagini, incontri ed eventi. 40 fotografie divise per argomenti: il paesaggio, le attività commerciali, i nomadi, Bamiyan e le statue del Buddha, le donne. I visitatori potranno ascoltare, diffusi da una serie di casse acustiche, suoni e musiche registrate in quei luoghi e lungo quella lunga strada che dall’Europa portava alle soglie dell’Himalaya. Nella mostra sarà visibile un video che racconta per immagini quel lungo viaggio. Fotografie Marco di Castri, musiche a cura di Daniele Vineis. A cura di Associazione Pericle.

REALITY, ECONOMIE (Mostra)

La mostra è interamente dedicata al mondo del lavoro, attraverso più di trenta opere. L’artista prova a rispondere alle domande: cos'è il lavoro? È proprio vero che il lavoro definisce ognuno di noi? E se sì, fino a che punto le persone sono realmente libere di scegliere quale occupazione accettare e a quali condizioni? Secondo Pivotto, nato all'inizio degli anni ‘50, il lavoro è un saper fare manuale. creativo, abile e indispensabile per la realizzazione di manufatti e di servizi. Per questo motivo, nelle sue opere sceglie di rappresentare vari mestieri, come quello dell'elettricista, del meccanico, del pasticciere o del falegname, concentrando il suo sguardo solo sulle mani. Mostra personale di Luciano Pivotto a cura di Irene Finiguerra e Andrea Pivotto. La mostra è un progetto di BI-BOx e Stilelibero in collaborazione e con il sostegno di Camera del Lavoro Biella, Centro Documentazione Adriano Massazza Gal Fondazione ETS. Orari delle mostre: da sabato 9 luglio a domenica 11 settembre, aperte sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 19:00. Costo d’ingresso: € 5 (intero) - € 3 (ridotto)

Per informazioni: info@palazzoferrero.it – Tel. 388 5647455 Sito: www.palazzoferrero.it