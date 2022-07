Netro, torna la Festa della Birra: 2 weekend di musica e cene in compagnia

Due weekend all'insegna della musica e della buona compagnia quelli organizzati dalla Pro Loco di Netro al salone polivalente di via Simonetti. Dopo due anni di pandemia finalmente si torna un po' alla normalità e tutto lo staff della Pro Loco e tutti gli 80 volontari aspettano più carichi che mai per fare una super festa edizione 2022.

Novità di questa edizione che nelle serate di venerdi' 15, sabato 16, e venerdì 22 dalle ore 23.30 saranno serviti i panini di salamella hot dog e hamburgher naturalmente accompagnati da un buon boccale di birra. Venerdì 15 luglio si parte alle 22 con la musica di Fuhture Sound con la partecipazione dei coscritti 2003-2004, sabato 16 sul palco Disco Inferno e dalle 22 e cena speciale con le lumache alla parigina e con le cozze alla tarantina. Domenica 17 dalle 21,30 allieterà la serata la voce di Matteo Tarantino e sarà servita la panissa. Venerdì 22 ci sarà la discoteca mobile Energia a partire dalle 22, sabato 23 Sonia Castelli e Loris Gallo e in tavola saranno serviti polenta e cervo. Domenica 24 saliranno sul palco gli Explosion.

L'ingresso è libero tutte le sere.

“Finalmente dopo due anni di pandemia torniamo alla normalità – commenta la presidente della Pro Loco Barbara Apollo - e seppur l'anno scorso, il COVID non ci ha fermati e abbiamo organizzato la nostra consueta festa della Birra, la stessa è stata svolta con presenze decisamente inferiori rispetto ai nostri normali canoni in quanto il tutto è stato organizzando seguendo le normative imposte dal regolamento anti-Covid, pertanto speriamo in quest'anno che non abbiamo restrizioni di poter contare su un folto pubblico!!!! Vi aspettiamo numerosissimi, più carichi che mai!”