Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio, Ugo Nespolo protagonisti a Nizza

Sabato 9 luglio, l'associazione culturale GRADAR curerà gli eventi musicali al MAMAC di Nizza legati all'esposizione "VITA NUOVA - Nuove sfide per l'arte in Italia 1960-1975" e "Lucia Marcucci. I segreti del linguaggio".

"VITA NUOVA - Nuove sfide per l'arte in Italia 1960-1975" è dedicata a un generazione di artisti italiani portatrice di nuovi modi di intendere e fare arte e del forte legame tra le loro opere e il cinema, la musica, il design, la letteratura e la moda degli anni '60/'70. E' la mostra più importante in Francia riguardante questa scena artistica da quella organizzata al Centre Pompidou di Parigi nel 1981

Tra le opere esposte ce ne saranno anche di origine biellese, che portano la firma di Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio e Ugo Nespolo, esponenti di spicco di quella generazione e originari della nostra provincia.