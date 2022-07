Si spaccia per agente e tenta di truffare un anziano di Mezzana

Si spaccia per un operatore delle forze dell’ordine ma l’anziano non cade nel tranello e lo smaschera.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, 6 luglio, nel comune di Mezzana Mortigliengo: stando alle prime informazioni raccolte, un uomo sui 50 anni, con indosso la mascherina, si è portato sull’uscio di un’abitazione per controllare i soldi di un ultra70enne; inoltre, avrebbe dichiarato di essere lì per un servizio di polizia. Il pensionato si è insospettito e non l’ha fatto entrare in casa. Così lo sconosciuto si è subito allontanato a bordo di un’auto grigia.

Sul caso indagano i Carabinieri. Se qualcuno avesse visto qualcosa non esiti a contattarli. Ancora una volta, si raccomanda di prestare la massima attenzione e di non far entrare in casa ignoti. Ai primi sospetti, digitare il numero unico per le emergenze.