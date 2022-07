Ciclista di 67 anni in Pronto Soccorso, incidente a Mongrando

Un ciclista di 67 anni è finito in Pronto Soccorso, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri, 6 luglio, a Mongrando. Per cause da accertare, sono rimaste coinvolte nel sinistro un’auto e una bici da corsa: ad avere la peggio, proprio il biker, assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.