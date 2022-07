Chiedono un bicchiere d’acqua per il caldo, entrano in casa e derubano un’anziana di Viverone (foto di repertorio)

Ancora truffe nel basso Biellese. Stavolta, una coppia di malfattori si è intrufolata in casa chiedendo di bere un bicchiere d’acqua a causa del gran caldo.

Il fatto è successo ieri pomeriggio, 6 luglio, nel comune di Viverone. Vittima dell’accaduto una 85enne (dall’animo solidale) che ha ceduto alle richieste dei due, un uomo e una donna di età compresa tra i 45 e i 50 anni. Proprio quest’ultimi, stando alle ricostruzioni di rito, hanno fatto scattare la trappola, una volta dentro l’abitazione: mentre uno chiacchierava con la pensionata distraendola, l’altro si portava in camera da letto, dove si è impadronito di una borsa con all’interno diversi monili in oro. Poi, dopo averla ringraziata, si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

In seguito, l’anziana ha allertato le forze dell’ordine, una volta scoperto il raggiro. Ora sul caso indagano i Carabinieri. Permane il consiglio di non lasciar entrare in casa sconosciuti; nel dubbio, chiamare subito il numero di emergenza.