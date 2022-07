Noleggio auto? Da Carrozzeria Maffeo auto nuove e sicure alla portata di tutte le tasche

Noleggiare un’auto, anziché acquistarne una, è una scelta ormai molto diffusa in Italia; cosa spinge gli utenti a scegliere il noleggio? Molti fattori, partendo proprio dal fatto di non essere vincolati all’acquisto e di poter fare molte più scelte in un ampio arco di tempo. Oppure, per chi si sposta spesso in luoghi molto distanti fra loro, sceglie il noleggio per una questione di praticità e di necessità. Il noleggio delle auto è un servizio ormai diffuso da molti anni: se la propria automobile si è rotta oppure se non si ha la possibilità, momentanea o a lungo termine, di acquistare un’auto, il noleggio rappresenta la miglior soluzione in quanto pratico, veloce e sicuro.

La Carrozzeria Maffeo di Occhieppo Inferire, da ormai qualche anno, attraverso il nuovo marchio NoleggiAuto è diventata uno dei principali punti di riferimento sul territorio biellese per il noleggio di auto a breve o lungo termine. Simone – titolare dell’attività – ha introdotto questo servizio scegliendo macchine nuove, sicure e di ultima generazione, mantenendo i prezzi di noleggio davvero molto competitivi sul mercato.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare il numero 015 590486 oppure scrivere a info@carrozzeriamaffeo.it. Carrozzeria Maffeo si trova ad Occhieppo Inferiore, in via Martiri Libertà 156.

Per informazioni: Tel. 015 590486 E-mail: info@carrozzeriamaffeo.it

Sito: www.carrozzeriamaffeo.it

Facebook: www.facebook.com/carrmaffeo