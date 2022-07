Diabete: aumentano i malati, ma il Piemonte resta sotto la media nazionale

Negli ultimi 10 anni in Italia sono aumentati i malati di diabete di tipo 2. Un trend analogo si registra in Piemonte, dove però i pazienti sono passati da 4,1% a 5,4%, con valori inferiori a quelli nazionali. Nel 2019 infatti la prevalenza di diabete era tra le più basse delle regioni italiane. Numeri illustrati questo pomeriggio in Sala Colonne durante la presentazione dell'Atlas di Torino, con i dati di salute dei piemontesi.