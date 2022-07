Siccità: dallo Stato 111.000 euro per 19 interventi nel biellese

Con l’accoglimento della richiesta dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, sono in arrivo in Piemonte 7,6 milioni di euro per intervenire sull’emergenza idrica che da settimane sta mettendo a dura prova il territorio. In particolare, quasi 6,8 milioni di euro sono destinati a 102 interventi di somma urgenza e più di 800 mila euro vengono utilizzati per 142 interventi di trasporto dell’acqua con le autobotti.

E tra questi fondi, ci sono anche 111.000 euro per 19 interventi nel biellese, dei quali circa 42.000 euro sono destinati alle autobotti e 69.000 alle somme urgenze.

Entrando più nel dettaglio, per quanto riguarda le autobotti saranno indirizzate a Coggiola (n.12 viaggi) per un totale di € 3.245,13; in Loc. Viera sempre a Coggiola (n.47 viaggi) per un totale di € 13.082,07; al serbatoio in Fraz. Prina a Strona (n.4 viaggio) € 1.128,31; al serbatoio Bonesio di Pollone (n.6 viaggi) € 1.002,94; al serbatoio in Fraz. Zerbola a Veglio (n.10 viaggio) € 1.943,20; a Pettinengo Trasporti con cisterna (n.13 viaggi) € 2.381,99; al Serbatoio Garatella ad Occhieppo inf.re (n.2 viaggi) € 344,76; al Serbatoio Garbaccio a Valdilana (n.6 viaggi) € 1.316,36; a Bertolina Valle San Nicolao (n.87 viaggi) € 13.860,00; alla Colma nel comune di Curino (n.14 viaggi) € 2.313,00; a Ceria Vallanzengo (n.8 viaggi) per un totale di € 1.140,00.

Per quanto riguarda le somme urgenze, sono previste captazioni temporanee di acqua a Biella € 404,26, Pollone € 500,00, Sordevolo € 2.300,00 e a Campiglia nell'acquedotto in frazione di Riabella per un totale di € 4.500,00.

A Mongrando è prevista la realizzazione di un bypass tra la diga dell'Ingagna e la sorgente del Grillo. In questo caso l'intervento sarà di € 20.479,17 e rappresenta l'intervento più importante compreso nell'elenco.

A Netro è in programma un intervento di interconnessione regione Tracciolino con la linea a servizio della Regione Bline (4.100 euro), mentre a Donato la sistemazione dell’opera di presa sul Torrente Viona. In particolare, l'intervento prevede la risistemazione del fondo in pietrame posto in alveo con lo scopo di mitigare la riduzione della capacità di captazione dell’opera di presa dovuta alla modifica di tracciato che il corso d’acqua ha subito a seguito della forte riduzione della portata e vale € 12.460,00.