Serata al Forum con i tifosi: poche polemiche ma atto d'amore per Pallacanestro Biella FOTO

Il parquet del Biella Forum, orfano del basket per una sera, ha tenuto banco con quelli che di solito si trovano sugli spalti e in curva ma chi si aspettava una dura presa di posizione da parte della tifoseria organizzata sarà rimasto deluso. Non era quella l’occasione, bensì si è tramutato in un atto d’amore incondizionato a favore della passione e del tifo rossoblù, e in tal senso ricordi e belle immagini da tenere e serbare come portafoglio di emozioni ne sono state espresse a decine.

Se un appunto è stato fatto alla società è stato quello di non aver espresso con chiarezza come si stava evolvendo la situazione nelle ultime e concitate settimane ma su questo crediamo che nel prossimo appuntamento non mancherà l’occasione da parte di chi governa di mettere il punto sul perché si sia arrivati a questa conclusione. A tener banco nell’incontro mandato in onda anche in televisione, Claudio Porta, in arte Caio, da sempre uno dei punti fermi in curva con a fianco il fidato Marco Lino.

Sugli spalti e anche in campo l’ex Gm Damiano Olla, Stefano Villa e Niccolò Bosio, ma nessuno della società. Risposte pacate, a volte anche pungenti, ma mai sopra le righe e un unico e incondizionato amore per la palla a spicchi trasmessa e condivisa sia sulle tribune del Palapaietta e del Forum. Quello che emerge dalla serata è che la passione per il basket a Biella non tramonterà: certo è un periodo di pausa dai palcoscenici che contano, ma se dopo la Rivetti c’è stato il Palapaietta, la sensazione è che il Forum, magari non subito tornerà a trasudare la passione infinita per questo gioco.

Occorre trovare l’appassionato e il mecenate che sappiano accendere e far tornare a brillare il tutto. E Biella tornerà a dire la sua nel basket che conta.