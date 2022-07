Rally & Co, quarta vittoria per Paolo Gazzetta e Francesco Foglia FOTO

Quarta gara e quarta vittoria per il duo della Rally & Co Paolo Gazzetta e Francesco Foglia che a bordo della loro Suzuki Vitara hanno vinto 3 prove su 5 nella gara di campionato italiano velocità fuoristrada formula classic sulla pista il Ciglione di Malpensa.

Decima posizione assoluta, primi di classe B2 e 4° di gruppo B per Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza a bordo della loro Jeep Wrangler mentre vedono l'arrivo in 12° posizione assoluta terzi di classe B2 e 6° di gruppo B per Manuel Tosetto e Roberta Seguini che con la loro Jeep Renegade hanno staccato anche una settima posizione assoluta in una delle 5 prove speciali in programma. Prossimo appuntamento per i portacolori della scuderia biellese la gara di casa a Veglio il 3 e 4 settembre per il 35° Trofeo Veglio 4x4.